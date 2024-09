https://fr.sputniknews.africa/20240917/la-russie-construira-un-oleoduc-en-republique-du-congo-1068317526.html

La Russie construira un oléoduc en République du Congo

La Russie construira un oléoduc en République du Congo

Le pipeline devrait relier la ville portuaire de Pointe-Noire, dans le sud du pays, à la capitale, Brazzaville, selon un accord qui vient d'être approuvé par... 17.09.2024, Sputnik Afrique

république du congo

russie

oléoduc

pétrole

afrique subsaharienne

Une entreprise mixte sera créée entre le constructeur russe de pipelines ZNGS Prometey (à 90%) et la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) pour assurer les travaux.La signature d'un accord de concession est prévue dans trois mois. Celui-ci définira les aspects techniques et financiers du projet.Soucieux d'assurer la disponibilité des produits pétroliers sur l'ensemble de son territoire, le Congo propose des avantages fiscaux à l’entreprise russe.Le projet en question avait été annoncé en 2017 avant d'être suspendu à cause notamment de la pandémie de Covid-19.

