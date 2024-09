https://fr.sputniknews.africa/20240914/une-escale-du-voilier-russe-kruzenshtern-au-maroc-marquee-par-un-echange-culturel-et-educatif-1068277779.html

Une escale du voilier russe Kruzenshtern au Maroc marquée par un échange culturel et éducatif

Une escale du voilier russe Kruzenshtern au Maroc marquée par un échange culturel et éducatif

Une quarantaine de cadets russes, actuellement en formation à bord du légendaire voilier Kruzenshtern, ont visité l'Institut supérieur des pêches maritimes... 14.09.2024, Sputnik Afrique

La visite dans l’établissement clé de l’enseignement supérieur maritime du Maroc a été organisée par la Maison russe de Rabat. Les cadets ont vu les laboratoires de formation, où les futurs spécialistes marocains en mécanique navale, navigation et électromécanique mettent leurs connaissances en pratique. À son tour, le voilier Kruzenshtern a accueilli pour la première fois à son bord des expatriés russes vivant au Maroc. L’excursion a été organisée avec le soutien de l'Agence fédérale russe pour la pêche.Les visiteurs ont parlé avec des membres de l'équipage et en ont appris davantage sur la riche histoire du navire. L'escale du Kruzenshtern a été marquée par une réception solennelle à laquelle ont assisté l'ambassadeur de Russie au Maroc et la direction de l'Institut supérieur des pêches maritimes.

