Les sanctions US contre des médias russes sont une "attaque informatique terroriste", dit Zakharova

C'est une chaîne d'actions planifiées auxquelles les journalistes russes ont été soumis pendant des années, affirme la porte-parole de la diplomatie russe. 14.09.2024, Sputnik Afrique

Les nouvelles sanctions américaines contre RT et Sputnik constituent "une atteinte à la liberté d'expression", de telles actions sont injustifiées et la situation elle-même est extraordinaire, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova."Hier, les journalistes russes ont été victimes d'une agression de la part des États-Unis. Ils ont été victimes d’une véritable attaque terroriste en tant que société et également à titre personnel. Ce n’est pas par hasard, ce n’est pas une erreur. Il s'agit d'une chaîne d'actions planifiées auxquelles, année après année, nos journalistes ont été soumis pendant plusieurs années", a-t-elle déclaré.

