Les actions américaines contre RT sont une "déclaration de guerre de l'information", selon Moscou

Les actions américaines contre RT sont une "déclaration de guerre de l'information", selon Moscou

Les accusations des États-Unis contre les médias russes relèvent d'une idéologie russophobe et sont une "déclaration de guerre de l'information", a déclaré... 14.09.2024, Sputnik Afrique

Les États-Unis prennent pour cible les journalistes russes. Ils exerceront des pressions et profiteront de chaque occasion pour "fermer, harceler et punir", a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères à la chaîne de télévision russe TVC.Le 13 septembre, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, avait accusé la chaîne de télévision RT de participer à des "acquisitions militaires" et des "opérations clandestines" pour s’immiscer dans les affaires d’autres pays. Le même jour, le département du Trésor américain avait annoncé de nouvelles sanctions contre le groupe des médias Rossiya Segodnya dont fait partie Sputnik et d'autres médias russes.

