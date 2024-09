https://fr.sputniknews.africa/20240911/le-zimbabwe-a-attire-130-de-plus-de-nouveaux-investisseurs-en-2023-1068244620.html

Le Zimbabwe a attiré 130% de plus de nouveaux investisseurs en 2023

Au total, 615 nouveaux investisseurs ont obtenu une licence l'année dernière, a déclaré le secrétaire en chef adjoint au sein du bureau du Président

Le pays a attiré des investissements d'au moins 46 pays, soit un tiers de plus que l'année précédente. La Chine reste l'investisseur clé, notamment dans le secteur minier, a précisé Willard Manungo cité par The Herald. De nouveaux partenaires viennent de l'Afrique du Sud, des Émirats arabes unis et du Botswana, selon le responsable. Il attribue ce résultat aux efforts du Président Emmerson Mnangagwa à promouvoir le Zimbabwe en tant que destination sûre pour investissements.

