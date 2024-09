https://fr.sputniknews.africa/20240911/le-cyberespace-cest-une-guerre-ouverte-il-faut-savoir-se-proteger-et-savoir-lutiliser-1068239294.html

Le cyberespace "c'est une guerre ouverte, il faut savoir se protéger et savoir l'utiliser"

L’arrestation de Durov s’inscrit dans une large reprise en main d’Internet, comme le blocage de TikTok aux États-Unis et les pressions contre X. Va-t-on vers... 11.09.2024, Sputnik Afrique

Le cyberespace «c'est une guerre ouverte, il faut savoir se protéger et savoir l'utiliser» Sputnik Afrique L’arrestation de Durov s’inscrit dans une large reprise en main d’Internet, comme le blocage de TikTok aux États-Unis et les pressions contre X. Va-t-on vers la fin de la confidentialité sur Internet ? Qui tire les ficelles de cette censure au bas mot ? Laurent Nicolas, entrepreneur dans les technologies informatiques, décrypte ce qu’il se trame.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Laurent Nicolas, entrepreneur dans les technologies informatiques, explique les enjeux de la confidentialité sur Internet dans le contexte de l’arrestation du PDG de Telegram, Pavel Durov, et plus largement l’importance de la cybersécurité pour les États, les entreprises et le citoyen lambda."Si on veut communiquer de manière privée sur Internet, comme nous l'avons toujours fait depuis le début de l'histoire de l'humanité, il suffit de se mettre un petit peu en retrait des autres et on peut échanger de manière privée. C'est tout à fait naturel et normal. Et c'est même dans la liste des droits de l'homme, même les droits de l'homme sont d'accord avec ce bon sens. […] Donc on peut le faire, ce n'est pas la fin. Par contre, cela nécessite de s'embêter un peu. Ce n’est pas aussi simple qu'installer une application et ajouter ses contacts comme sur Telegram, WhatsApp, ou peu importe, et communiquer de manière chiffrée. Cela demande d'avoir des notions", affirme l’entrepreneur.À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify

2024

