Lors de son interrogatoire, Durov aurait dit avoir été en contact avec les services secrets français

Lors de son interrogatoire, Durov aurait dit avoir été en contact avec les services secrets français

Le fondateur de la messagerie Telegram aurait dit avoir entretenu des contacts avec la Direction générale de la sécurité intérieure, et notamment avoir... 31.08.2024, Sputnik Afrique

Lors de cette rencontre, le milliardaire aurait laissé entendre qu'il serait déplacé pour lui de révéler des informations secret défense.En outre, Pavel Durov aurait dit avoir ouvert, dans le cadre de la lutte antiterroriste, un canal de liaison avec la DGSI disposant d’une adresse e-mail spéciale. L'échange d'informations via ces canaux aurait permis de déjouer plusieurs actes terroristes.Après son interpellation, M.Durov se serait dit prêt à coopérer et a donné aux enquêteurs son téléphone avec le code de déverrouillage.L'Élysée a été informé de cette interpellation et Emmanuel Macron a examiné la situation avec le Président émirati, assurent les médias.

