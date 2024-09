https://fr.sputniknews.africa/20240909/un-navire-russe-de-la-grande-expedition-africaine-mouille-dans-le-port-marocain-dagadir-1068216800.html

Un navire russe de la Grande expédition africaine mouille dans le port marocain d'Agadir

Le voilier Krusenstern a été accueilli par des membres de l'administration portuaire et de l'Agence russe des pêches. 09.09.2024, Sputnik Afrique

La délégation a eu une réunion avec le capitaine relative aux détails de la visite et aux questions de réapprovisionnement. Dans les prochaines jours, le voilier sera ouvert au public, alors que l'équipage découvrira la ville. Le navire a quitté le port de Kaliningrad en mer Baltique le 21 août et a parcouru depuis 2.000 milles nautiques. Plus de 130 élèves officiers russes sont à bord pour acquérir l'expérience d'un premier voyage en mer. La Grande expédition africaine est un projet scientifique russe à grande échelle dans le domaine de la pêche. Elle évalue l'état des ressources halieutiques dans les zones économiques exclusives de 18 pays africains bordés par les océans Atlantique et Indien.

