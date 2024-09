https://fr.sputniknews.africa/20240906/un-leader-qui-souhaite-permettre-a-lafrique-de-beneficier-de-lemergence-dun-monde-multipolaire-1068178973.html

"Un leader qui souhaite permettre à l’Afrique de bénéficier de l’émergence d’un monde multipolaire"

Vladimir Poutine a prononcé un discours à Vladivostok, à l’occasion du Forum économique oriental. Egountchi Behanzin, président de la Ligue de défense noire... 06.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-06T18:41+0200

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/06/1068178502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca0e4a01cfcd9efa6a7d658078acdcf1.jpg

«Un leader qui souhaite permettre à l’Afrique de bénéficier de l’émergence d’un monde multipolaire» Sputnik Afrique Vladimir Poutine a prononcé un discours à Vladivostok, à l’occasion du Forum économique oriental. Egountchi Behanzin, président de la Ligue de défense noire africaine, qui était présent pour écouter le Président russe, a partagé au micro de Sputnik Afrique ses impressions.

"Sa volonté de promouvoir un ordre multipolaire reflète l'image d'un leader cherchant à renforcer la position de la Russie sur la scène internationale. Pas seulement pour la Russie, mais aussi pour ses partenaires, que ce soit d'Amérique latine, du Moyen-Orient et surtout d'Afrique, pour qu'ils puissent bénéficier aussi des retombées de ce monde multipolaire que la Russie tente de créer, de mettre en place", a déclaré Egountchi Behanzin, président de la Ligue de défense noire africaine.Retrouvez également dans cette émission:- Don-Mello Senin Ahoua Jacob, vice-président de l'Alliance internationale des projets stratégiques des BRICS, sur les projets du groupe pour les pays du Sahel;- François Asselineau, homme politique français et président du parti politique UPR, sur les conséquences de la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre français pour la politique de Paris à l’égard de l’Ukraine et de l’Afrique.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

