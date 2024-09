https://fr.sputniknews.africa/20240906/les-brics-offrent-une-alternative-au-systeme-unipolaire-dit-un-petit-fils-de-nelson-mandela-1068171062.html

Les BRICS+ "offrent une alternative au système unipolaire", dit un petit-fils de Nelson Mandela

Au micro de Sputnik, en marge du Forum économique oriental à Vladivostok, Nkosi Zwelivelile Mandela rappelle qu'au sein des Nations unies, les pays africains...

"Nous devons passer d'un tel système à un système plus multipolaire où chaque État souverain participera de manière égale et se verra offrir une opportunité et une oreille attentive pour exprimer quels sont leurs problèmes et leurs préoccupations dans l'espace mondial", développe-t-il en saluant l’élargissement des BRICS qu’il perçoit comme une voie vers un monde multipolaire.Nkosi Zwelivelile Mandela est le président du mouvement international des russophiles. Il s'est rendu au Forum économique oriental qui se tient à Vladivostok

