"La CPI prend des actes d’une portée plus symbolique que réelle"

Vladimir Poutine a effectué une visite d’État en Mongolie où il a été reçu en grande pompe. La Mongolie, signataire de la Convention de Rome, a refusé... 05.09.2024, Sputnik Afrique

zone de contact

podcasts

mongolie

vladimir poutine

cour pénale internationale (cpi)

«La CPI prend des actes d’une portée plus symbolique que réelle» Sputnik Afrique Vladimir Poutine a effectué une visite d’État en Mongolie où il a été reçu en grande pompe. La Mongolie, signataire de la Convention de Rome, a refusé d’arrêter le Président russe, visé par un mandat d’arrêt de la CPI. Karine Béchet-Golovko, professeur de droit invitée à l’Université d’État de Moscou a commenté ce déplacement du leader russe.

"Cela montre bien que la Cour pénale internationale est une institution qui prend des actes et qui a une portée beaucoup plus symbolique que réelle. Et sur le plan juridique, c'est à dire qu’elle a pris un acte qui vise effectivement le Président russe, alors que la Russie ne reconnaît pas la compétence de cette instance internationale. Or, en droit international, seules les instances qui sont reconnues par les pays signataires peuvent adopter des actes à l'égard des ressortissants de ces pays, puisque sinon ce serait une atteinte à la souveraineté des pays en tant que tel.", a déclaré Mme Béchet- Golovko.Retrouvez également dans ce numéro:-Vsevolod Sviridov, Directeur adjoint du centre des études africaines à l’école supérieure d’économie de Moscou, sur les retombées économiques pour l’Algérie, le Niger et le Nigéria du futur gazoduc transsaharien.-Abdoul Sawadogo, coordinateur national de la Ligue de défense noire au Burkina Faso sur la manifestation à Ouagadougou contre le soutien de l’Ukraine au terrorisme dans le Sahel.-Vladimir Dedkov, scientifique de l’Institut Pasteur de Saint-Pétersbourg et membre du groupe de travail de l'Organisation Mondiale de la Santé sur le voyage d’une équipe russe de Rospotrebnadzor en République du Congo.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

