Rabat et Dakar entament leur coopération ferroviaire

Le Maroc et le Sénégal ont signé jeudi deux accords-cadres de coopération visant à booster le développement des chemins de fer, écrit la presse locale. 01.09.2024, Sputnik Afrique

Cela a eu lieu lors d’une rencontre entre le ministre marocain des Transports et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, et son homologue sénégalais, Malick Ndiaye, sur le sol marocain.La délégation sénégalaise s’est rendue à Tanger, Fès et Rabat du 27 au 29 août pour se familiariser avec l’entretien des trains à grande vitesse (TGV) et l’industrie ferroviaire du Maroc.Les ministres ont souligné leur engagement à renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine ferroviaire.Les deux pays envisagent également de coopérer dans l’entretien des chemins de fer, le transport routier et aérien et la sécurité routière.Une convention a été signée par l’Office national des chemins de fer (ONCF) du Maroc et la Société nationale de gestion du train express régional du Sénégal (SEN-TER-SA). L’Institut de formation ferroviaire (IFF) et la SEN-TER-SA en ont signé une autre.

