La RDC intente un procès contre le Rwanda devant la cour de justice des États d'Afrique de l'Est

Cette démarche concrétise les efforts du vice-ministre congolais de la Justice. L'examen de la requête s'ouvrira le 26 septembre 2024 en audience publique. 31.08.2024, Sputnik Afrique

Plus tôt, Samuel Mbemba s'est rendu à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour demander le début du procès dans les meilleurs délais. Le gouvernement de la RDC a également lancé la campagne nationale dénommée "CPI, Justice pour la RDC". Son objectif est d'obtenir de la Cour pénale internationale l’ouverture d'enquêtes sur les atrocités commises par le Rwanda dans l’Est de la RDC. Kinshasa accuse Kigali de soutenir le mouvement M23 qui affronte l'armée congolaise depuis plus de deux ans dans le Nord-Kivu. La RDC dénonce en plus la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais. Le Rwanda rejette systématiquement ces accusations.

