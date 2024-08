https://fr.sputniknews.africa/20240830/quatre-pays-de-lafrique-du-nord-dans-le-top-10-des-producteurs-dhuile-dolive-1068074638.html

Quatre pays de l’Afrique du Nord dans le top-10 des producteurs d'huile d'olive

L’Afrique du Nord compte certains des plus gros producteurs d'huile d'olive au monde qui misent sur l'industrie de transformation ou sur l'agriculture... 30.08.2024, Sputnik Afrique

Les trois pays du Maghreb pèsent sur la production mondiale d'huile d'olive, selon un classement établi par Best diplomats.Voici les poids lourds du continent dans ce secteur:La Tunisie a bénéficié d'investissements dans des installations de transformation modernes, alors que le Maroc et l'Algérie tablent sur la durabilité et l'agriculture biologique, souligne le média.

