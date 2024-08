https://fr.sputniknews.africa/20240829/la-russie-senvole-vers-de-nouveaux-horizons-commerciaux-au-gabon-et-au-cameroun-1068058507.html

La Russie s’envole vers de nouveaux horizons commerciaux au Gabon et au Cameroun

Élevage de bétail, exportations de viande russe, vaccins pour animaux: au Gabon et au Cameroun, des agriculteurs russes ont enchaîné les rencontres avec des... 29.08.2024

Une délégation d’agriculteurs russes s'est rendue à la mi-juillet au Gabon et au Cameroun, selon un communiqué des organisateurs du salon agricole international Asiaexpo.Au Gabon, la délégation, qui comprenait des représentants des grandes entreprises agricoles russes, des experts et des dirigeants d'associations spécialisées, a abordé avec Hugues Alexandre Barro Chambrier, vice-Premier ministre gabonais, le "potentiel des producteurs russes de produits d'élevage en général et de produits avicoles en particulier". De plus, lors d’une rencontre avec Rose Christiane Ossouka Raponda, ministre du Commerce, ils ont discuté des aspects logistiques et financiers, de la qualité de la viande russe."Sur fond des problèmes d'approvisionnement en provenance du Brésil et des États-Unis, le marché gabonais présente un intérêt, une attractivité pour les exportateurs russes et est ouvert à la coopération", selon Sergueï Lakhtioukhov, directeur général de l’Union nationale russe des éleveurs de volailles.️Les deux membres du gouvernement gabonais ont été invités au salon Asiaexpo. L’événement se tiendra fin octobre à Sirius, sur le littoral russe de la mer Noire. Il réunira plus de 50 représentants de pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. Au Cameroun, la délégation a rencontré le Premier ministre, Joseph Dion Ngute. La partie camerounaise a exprimé un intérêt pour les vaccinations vétérinaires russes, les médicaments pour animaux, les techniques d'alimentation animale et de construction d'exploitations agricoles. "L'industrie agricole russe possède un potentiel important et est prête à proposer ses technologies et ses produits avancés sur le marché international. À leur tour, les pays africains représentent un marché prometteur et sont des partenaires intéressés dans le domaine de l'agriculture", a résumé Igor Milovanov, directeur général du salon Asiaexpo.

