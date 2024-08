https://fr.sputniknews.africa/20240828/moscou-attend-de-laiea-une-expression-plus-objective-et-plus-claire-de-la-position-1068036010.html

Moscou attend de l'AIEA "une expression plus objective et plus claire de la position"

Moscou attend de l'AIEA "une expression plus objective et plus claire de la position"

La Russie attend de l'AIEA une position " plus objective et plus claire" après la visite de son chef à la centrale nucléaire de Koursk, a déclaré la... 28.08.2024

Maria Zakharova s’est exprimée au lendemain de la visite du chef de l’agence onusienne à la centrale nucléaire russe de Koursk."À chaque fois, nous voulons une expression plus objective et plus claire de la position de cette structure, pas en faveur de notre pays, pas en faveur de la confirmation de la position de Moscou, mais en faveur d'informations factuelles avec un objectif précis: assurer la sécurité et empêcher que le scénario ne se développe sur une voie catastrophique, vers laquelle le régime de Kiev pousse tout le monde", a déclaré la diplomate.Lors de sa visite, Rafael Grossi a mis en garde contre le risque d’un grave accident nucléaire à Koursk. Prévenir cela est vital, a-t-il préconisé.

