Erreurs de Boeing: "Aéronautiquement, c'est vraiment une catastrophe"

Boeing enchaîne les problèmes. Après la suspension des essais du 777x, le vaisseau Starliner a placé en orbite dans l’ISS deux astronautes qu’il ne pourra... 28.08.2024, Sputnik Afrique

Erreurs de Boeing: «Aéronautiquement, c'est vraiment une catastrophe» Sputnik Afrique Boeing enchaîne les problèmes. Après la suspension des essais du 777x, le vaisseau Starliner a placé en orbite dans l’ISS deux astronautes qu’il ne pourra faire revenir. Quelles sont les causes du crash économique de Boeing de ces dernières années? Cyrille de Lattre, ex-commandant de bord français et spécialiste aéronautique,apporte des réponses.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Cyrille de Lattre, ex-commandant de bord français, spécialiste aéronautique et analyste géopolitique, revient sur les mésaventures de Boeing et les industries aéronautiques du Brésil, de la Chine et de la Russie."Culturellement parlant, quand Boeing a été créé, Boeing était une société d'ingénieurs. Et les ingénieurs travaillent d'une certaine façon. La très grosse erreur de Boeing, c'est d'avoir intégré McDonnell Douglas. Ils ont réintégré des ingénieurs, certes, mais beaucoup de financiers. Or, le problème? C'est que l'aéronautique, c'est quelque chose qui coûte de l'argent", explique M.de Lattre.À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify

