Un Boeing civil américain a atterri en urgence après qu’une section du fuselage s’est détachée

L’incident s’est produit peu après le décollage du vol 1282 d’Alaska Airlines reliant Portland à Ontario. 06.01.2024, Sputnik Afrique

L’aéronef transportant 171 passagers et 6 membres d'équipage a été obligé de retourner à l’aéroport de départ et s’est posé sans encombre. Aucun blessé n’a été signalé. Le Bureau national de la sécurité des transports a ouvert une enquête. Pour sa part, la compagnie aérienne a annoncé avoir cloué au sol sa flotte de 65 Boeing 737-9. "Chaque aéronef ne sera remis en service qu'après avoir fait l'objet d'une maintenance complète et d'inspections de sécurité" a fait savoir le communiqué.

