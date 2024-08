https://fr.sputniknews.africa/20240828/durov-les-occidentaux-inventent-toujours-quelque-chose-lorsquils-veulent-arreter-quelquun-1068035294.html

Durov: "Les Occidentaux inventent toujours quelque chose lorsqu’ils veulent arrêter quelqu’un"

Le PDG de Telegram Pavel Durov a été arrêté à son arrivée en France à l’aéroport du Bourget par les autorités françaises. Au micro de Sputnik Afrique, Daouda... 28.08.2024, Sputnik Afrique

Durov: «Les Occidentaux inventent toujours quelque chose lorsqu’ils veulent arrêter quelqu’un» Sputnik Afrique Le PDG de Telegram Pavel Durov a été arrêté à son arrivée en France à l’aéroport du Bourget par les autorités françaises. Au micro de Sputnik Afrique, Daouda Sawadogo, directeur de publication du journal burkinabé Eclair Info, a réagi à l’interpellation de l’homme d’affaires franco-russe.

"Lorsque peut être les Occidentaux veulent accuser quelqu'un ou encore veulent arrêter quelqu'un, ils inventent toujours quelque chose à l'encontre de cette dernière. Et il faut dire que Pavel Durov, si j'ai bonne mémoire, en Russie, on avait tenté de contrôler sa plateforme, ce qu'il a refusé. Ce n'est pas en tout cas en France ou encore à l'Occident de lui donner en tout cas ces différentes restrictions", a déclaré auprès de Zone de Contact Daouda Sawadogo, directeur de publication du journal burkinabé Eclair Info.Retrouvez également dans ce numéro :-François Asselineau, homme politique français, président du parti politique Union populaire républicaine sur l’arrestation du PDG de Telegram Pavel Durov.-Idrissa Ouedraogo, chef d'entreprise et homme d'affaires burkinabè, sur le possible retour de l’ancienne devise du Burkina Faso: "La Patrie ou la mort, nous vaincrons!"-La délégation guinéenne et sud-africaine qui participe au festival de musique militaire Tour Spasskaia à Moscou.Pour en apprendre davantage, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

