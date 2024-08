https://fr.sputniknews.africa/20240826/une-occasion-pour-mettre-la-pression-sur-la-russie-un-journaliste-sur-larrestation-de-durov--1068020566.html

"Une occasion pour mettre la pression sur la Russie": un journaliste sur l'arrestation de Durov

"Il s'agit d'un prétexte pour arrêter un citoyen russe sur le territoire français et nous savons que ces temps-ci le courant ne passe pas entre la Russie et... 26.08.2024, Sputnik Afrique

Selon Daouda Sawadogo, la France souhaite forcer le patron de Telegram à lui fournir "certaines informations confidentielles", voire "donner le contrôle de sa plateforme à l'Otan". "Nous savons qu'actuellement WhatsApp, tout comme Facebook*, sont au contrôle des Occidentaux", rappelle-t-il. Il dénonce de plus un "pur mensonge" et une "entrave à la liberté d'expression que la France est en train de vanter". *Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

