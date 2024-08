Arrestation de Durov en France: Zakharova pointe le silence des ONG occidentales

"Ces ONG occidentales avaient appelé les autorités russes à cesser de créer des obstacles au fonctionnement de Telegram. Elles avaient demandé à l'Onu, au Conseil de l'Europe, à l'OSCE, à l'Union européenne, aux États-Unis et à d'autres gouvernements de s'opposer aux actions de la Russie et de protéger les droits fondamentaux de la liberté d'expression et de la vie privée", a-t-elle précisé.