Quel est le lien entre Daech et le régime de Kiev, selon Moscou?

Les deux ont des schémas terroristes allant de l’explosion d’infrastructures civiles et du meurtre d’habitants jusqu’au terrorisme nucléaire, a déclaré auprès... 23.08.2024, Sputnik Afrique

En outre, "les centrales nucléaires de Zaporojié et de Koursk sont les cibles d’actes terroristes de l’Ukraine", a noté Maria Zakharova. Le 17 août, les forces russes de sécurité ont révélé que l’armée ukrainienne avait l’intention d’attaquer les centrales nucléaires de Koursk et de Zaporojié.Après la prise de contrôle par Moscou en février 2022, le site a été la cible de bombardements et d'attaques de drones ukrainiens. Ces attaques mettent en péril la sûreté nucléaire, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).La centrale de Koursk subit les mêmes tentatives d'attaque depuis l'incursion ukrainienne dans la région russe de Koursk, frontalière de l'Ukraine, qui a commencé début août 2024.*Daech est une organisation terroriste interdite en Russie

