Moscou réagit sur les perquisitions aux États-Unis pour la collaboration avec des médias russes

"On attend une réprimande furieuse de la part de l'OSCE", a dit Maria Zakharova sur les perquisitions aux USA pour la collaboration avec des médias russes . 22.08.2024, Sputnik Afrique

Les autorités américaines ont lancé une enquête à grande échelle contre leurs propres concitoyens collaborant avec les médias russes. Selon le New York Times, elles préparent de nouvelles perquisitions et accusations criminelles. "On attend une réprimande furieuse des autorités américaines pour un recul de la démocratie interprétée par la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre", a ajouté Maria Zakharova. Le FBI a déjà procédé à des perquisitions de deux citoyens américains connus pour leurs discours et leurs articles dans des médias russes: l’ex-officier du renseignement Scott Ritter et le politologue Dimitri Simes. Ritter a noté que la perquisition dans sa maison avait apparemment eu lieu à cause de sa coopération avec les médias russes Sputnik et RT. Il a qualifié la visite des forces de sécurité d’"acte d’intimidation" et a promis de gagner la guerre que les autorités américaines lui ont déclarée.

