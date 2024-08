https://fr.sputniknews.africa/20240820/lalgerie-envoie-une-aide-humanitaire-au-niger-affecte-par-des-inondations-1067933374.html

L’Algérie envoie une aide humanitaire au Niger affecté par des inondations

L’Algérie envoie une aide humanitaire au Niger affecté par des inondations

Quatre avions militaires ont décollé le 19 août de la base aérienne de Boufarik vers l’aéroport de Niamey, a annoncé le ministère algérien de la Défense. 20.08.2024, Sputnik Afrique

L’aide comprend des vivres, des médicaments, du matériel médical, ainsi que des tentes et des matelas fournis par le Croissant-Rouge algérien. Le geste correspond aux "principes de coopération et de solidarité humanitaire avec les pays frères et amis" et fait suite "aux ravages causés par les récentes inondations au Niger".

