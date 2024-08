https://fr.sputniknews.africa/20240819/quels-sont-les-enjeux-geostrategiques-de-leviction-de-la-premiere-ministre-au-bangladesh-1067922324.html

Quels sont les enjeux géostratégiques de l’éviction de la Première ministre au Bangladesh?

Dans un entretien à la Radio Sputnik Afrique, l’ancien ministre et ambassadeur algérien, Mohamed Laïchoubi, analyse les derniers événements survenus... 19.08.2024, Sputnik Afrique

"La doctrine, les stratégies et les méthodes d’actions développées dans le "Concept commun de la compétition stratégique de l’État-Major interarmées des États-Unis, ne sont pas nouvelles bien qu’il y ait quelques nouveaux paramètres qui ont été introduits", déclare au micro de L'Afrique en marche l’ex-ministre et ambassadeur algérien Mohamed Laïchoubi, politologue membre d'académies européennes, dont l'Académie royale d'Espagne, de centres de recherche et de cercles de réflexion en géopolitique ainsi que de think-tanks internationaux.Dans le même sens, l’académicien estime que ce qui se passe au "Bangladesh, situé entre la Chine et l’Inde avec une côte hautement stratégique sur le Golfe du Bengale et qui a rejoint le projet chinois de la Nouvelle Route de la Soie en octobre 2016, à l’occasion d’une visite du Président chinois Xi Jinping entre exactement dans les clous de cette stratégie US. En effet, les projets annoncés à hauteur de 25 milliards de dollars, et inscrits dans le corridor Chine-Myanmar-Bangladesh-Inde (BCIM) avec notamment un projet de route reliant Kunming en Chine à Calcutta en Inde et traversant le pays, constituent une cible évidente des États-Unis".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

