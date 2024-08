https://fr.sputniknews.africa/20240809/la-maison-des-brics-ouvrira-ses-portes-en-russie-pour-favoriser-la-cooperation-au-sein-du-groupe-1067791321.html

La Maison des BRICS ouvrira ses portes en Russie pour favoriser la coopération au sein du groupe

La Maison des BRICS ouvrira ses portes en Russie pour favoriser la coopération au sein du groupe

Sputnik Afrique

"Notre projet est mis en œuvre dans le cadre des préparatifs au sommet des BRICS, qui se tiendra en Russie. Il est important que l'intégration soit menée non... 09.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-09T15:45+0200

2024-08-09T15:45+0200

2024-08-09T15:45+0200

brics

russie

coopération

maison

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/16/1061526485_0:3:3152:1776_1920x0_80_0_0_1ca2e3a73ee481921476e4632ab2e12d.jpg

Le projet a été financé par des philanthropes privés et sera installé dans un domaine rénové dans la région de Moscou, a précisé Konstantin Klimenko. Il comprendra entre autres, un campus de 10 hectares avec des installations éducatives, un club, un hôtel, un centre des congrès. Le site sera inauguré le 28 août en présence de diplomates, de fonctionnaires et de personnalités des dix pays BRICS. La plateforme accueillera des festivals internationaux, des conférences et des expositions. De plus, elle proposera: La Maison des BRICS servira de siège à un réseau international d'installations similaires prévues dans les neuf autres pays des BRICS, et des succursales seront également créées à travers la Russie.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, russie, coopération, maison