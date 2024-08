https://fr.sputniknews.africa/20240818/il-ny-a-pas-de-quoi-parler-avec-le-regime-neonazi-de-kiev-qui-tue-des-civils-lance-maria-zakharova-1067909320.html

Il n'y a pas de quoi parler avec le régime néonazi de Kiev qui tue des civils, lance Maria Zakharova

La porte-parole de la diplomatie russe a ainsi commenté les assertions du Washington Post selon lesquelles l'attaque ukrainienne contre la région russe de...

Les sites sensibles comme les centrales nucléaires de Zaporojié et de Koursk sont menacés par les actes de l'armée ukrainienne épaulée par les États-Unis et d'autres pays occidentaux, a-t-elle souligné.À la différence de Kiev, Moscou ne frappe pas les ouvrages civils, affirme Mme Zakharova.L'Ukraine a raté une belle occasion de lancer des pourparlers lorsque le Président russe a proposé, plus tôt cette année, une initiative de paix. Au lieu de l'accepter, elle a lancé une offensive dans la région de Koursk début août, a dénoncé la responsable.Et de citer Vladimir Poutine qui avait indiqué qu'il était impossible de négocier avec des gens qui font des exactions sur la population civile.

