Casablanca accueille la première édition des Championnats d’Afrique d’E-sports hors ligne

180 gamers venus de 17 pays participeront, entre le 17 et le 21 août 2024, à l’événement préparé par la Confédération Africaine des Sports Digitaux, la... 18.08.2024, Sputnik Afrique

maroc

maghreb

afrique

Les organisateurs visent à renforcer les liens entre les nations du continent et à mettre en lumière la puissance de la communauté e-sportive. Pour eux, cet événement est bien plus qu’une simple compétition, mais une célébration de la solidarité africaine et de l’innovation. La compétition est qualificative pour les championnats du monde prévus à Riyad en novembre prochain.

