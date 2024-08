https://fr.sputniknews.africa/20240817/la-russie-a-fait-don-dun-montant-de-2-millions-de-dollars-a-la-republique-de-guinee-1067899617.html

La Russie a fait don d'un montant de 2 millions de dollars à la République de Guinée

La Russie a fait don d'un montant de 2 millions de dollars à la République de Guinée

Sputnik Afrique

La cérémonie de transfert de cette aide humanitaire, réalisée avec le concours du Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM), a eu lieu le 16 août... 17.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-17T13:53+0200

2024-08-17T13:53+0200

2024-08-17T13:53+0200

guinée

guinée-conakry

aide humanitaire

pam (programme alimentaire mondial)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/11/1067899417_0:89:1281:809_1920x0_80_0_0_8c3d8693206b1bf9081ac048206c7cc7.jpg

Les participants ont aussi visité un entrepôt qui abrite temporairement les denrées alimentaires offertes, 408,35 tonnes de pois cassés et 234,6 tonnes d'huile de tournesol.Elles seront distribuées aux groupes les plus nécessiteux de la population et, en premier lieu, envoyée aux cantines scolaires des régions reculées du pays, a indiqué le ministre de l'Enseignement pré-universitaire et de l'Alphabétisation, Jean-Paul Cedy.Cette aide concernera plus de 84.000 Guinéens, dont des élèves du primaire, des femmes enceintes et allaitantes et des personnes atteintes du SIDA, a ajouté de son côté le représentant du PAM en Guinée, Hyoung-Joon Lim.Le caractère traditionnellement amical des relations entre les deux pays a été souligné par l'ambassadeur de Russie à Conakry Alexeï Popov.La Russie attache une grande importance à la résolution des problèmes de sécurité alimentaire sur le continent africain et organise régulièrement des livraisons gratuites d'aide humanitaire aux pays qui en ont le plus besoin, a-t-il rappelé.

guinée

guinée-conakry

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

guinée, guinée-conakry, aide humanitaire, pam (programme alimentaire mondial)