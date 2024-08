https://fr.sputniknews.africa/20240816/soudan-tchad-ouverture-dun-poste-frontiere-pour-acheminer-laide-humanitaire-au-darfour-occidental-1067893364.html

Soudan-Tchad: ouverture d'un poste-frontière pour acheminer l'aide humanitaire au Darfour-Occidental

Le point de passage d'Adré sera accessible pour une durée de trois mois, relate la presse locale. 16.08.2024, Sputnik Afrique

Plusieurs agences des Nations unies le demandent depuis des mois. Les autorités soudanaises tergiversaient à ce sujet, estimant qu'Adré était utilisé par les rebelles des Forces de soutien rapide (FSR) pour s'approvisionner.Les agences onusiennes ont ainsi dû augmenter les livraisons d'aide du Tchad vers le Soudan par le point de passage d'Al-Tina. Cependant, celui-ci risque de devenir inaccessible aux véhicules en raison des fortes pluies.Les combats entre l’armée gouvernementale et les FSR se poursuivent au Soudan depuis avril 2023. Le conflit a déjà fait plus de 15.000 morts, 26.000 blessés et environ 10 millions de déplacés, selon l’Onu.

