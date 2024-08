L'Occident toujours hanté par l'héritage du nazisme et du fascisme

En, les groupes profascistes commémorent chaque année en octobre la "marche sur Rome" du Parti national fasciste de 1922, tandis qu'en juillet, ils célèbrent l'anniversaire du dictateur fasciste Benito Mussolini, allié de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, à Predappio, la ville natale de Mussolini. Selon B’nai B’rith, une association juive à but non lucratif basée à Washington, la marche sur Rome a rassemblé environ 4.000 participants en 2022.

: bien que les USA aient fait partie des forces alliées luttant contre l’Allemagne nazie, des marches néonazies ont lieu partout dans le pays. En février 2024, un groupe a défilé en plein jour dans le centre de Nashville, dans le Tennessee, en faisant le salut nazi et en portant un drapeau noir à croix gammée. Il existe de nombreux groupes néonazis dans le pays, le Mouvement national-socialiste (NSM) étant considéré comme le plus important et le plus actif.