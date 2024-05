https://fr.sputniknews.africa/20240513/rehabilitation-totale-des-crimes-nazis-moscou-sur-le-refus-du-canada-dextrader-un-ex-ss-1066520053.html

"Réhabilitation totale des crimes nazis": Moscou sur le refus du Canada d'extrader un ex-SS

"Nous considérons que le refus d'extrader Gounko est infondé du point de vue juridique et, du point de vue des valeurs humaines, il est cynique et immoral", a... 13.05.2024, Sputnik Afrique

Igor Krasnov s'est exprimé sur le rejet par Ottawa de la demande d'extradition de Yaroslav Gounko, le nazi accueilli en héros et applaudi par le Parlement canadien l'année dernière. Cet ancien combattant SS est accusé du meurtre d'au moins 500 civils y compris des Juifs et des Polonais en février 1944 dans la région de Lvov en Ukraine. Le Canada a motivé sa décision par l'absence de traité d'extradition entre les deux pays et par le manque de preuves directes, a expliqué le haut responsable. Or, le dossier monté par la Russie est dûment rédigé, note M. Krasnov.

