Selon une enquête conjointe de plusieurs médias allemands, Volodymyr Z. qui avait trouvé refuge en Pologne, a échappé aux enquêteurs. La Pologne a par ailleurs confirmé avoir reçu un mandat d’arrêt visant l’Ukrainien. Deux autres personnes, un homme et sa femme, également de nationalité ukrainienne, auraient été identifiées par les enquêteurs comme membres du commando.Ce que l'on sait du sabotage des gazoducs Nord Stream:

14.08.2024

Un Ukrainien membre d'un commando de plongeurs serait à l’origine du sabotage des Nord Stream

© Sputnik . Ministère danois de la Défense Une fuite du gaz suite à l'explosion sur les Nord Stream, septembre 2022 © Sputnik . Ministère danois de la Défense

