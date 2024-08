https://fr.sputniknews.africa/20240814/trois-pays-africains-sont-dans-le-top-40-mondial-2023-des-exportations-de-services-1067863713.html

Trois pays africains sont dans le top-40 mondial 2023 des exportations de services

Trois pays africains sont dans le top-40 mondial 2023 des exportations de services

L'Égypte, le Maroc et l'Afrique du Sud sont entrés dans le top-40 mondial 2023 des exportations de services. Le classement a été établi par l'OMC.

Il d'agit des flux commerciaux immatériels liés au commerce des biens (transport, assurance), des services aux entreprises (informatique, conseil, publicité), des services financiers, les redevances, des télécommunications, des voyages et du tourisme.A la 27ème place, l’Égypte est le premier pays africain avec 32 milliards de dollars d’exportations. Le Maroc suit à la 29ème position avec 25 milliards de dollars. L’Afrique du Sud est à la 39ème place avec 14 milliards de dollars.Au sommet du classement se trouve l’Union européenne avec 1.492 milliards de dollars d’exportations extra-UE, suivie des États-Unis (994 mds USD) et du Royaume-Uni (581 mds USD dollars). La Chine (380 mds USD) et l’Inde (337 mds USD) complètent le top-5. Le classement a été établi par l’OMC et classe les données hors commerce intra-UE.

