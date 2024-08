https://fr.sputniknews.africa/20240814/record-du-prix-de-lor-tout-cela-va-accentuer-et-bouleverser-lequilibre-et-la-stabilite-mondiale-1067845371.html

Record du prix de l’or: "Tout cela va accentuer et bouleverser l'équilibre et la stabilité mondiale"

L’once d’or a battu son record historique à 2500 dollars sur fond d’achats massifs par les banques centrales et les investisseurs privés. Quelles craintes... 14.08.2024, Sputnik Afrique

Record du prix de l’or: «Tout cela va accentuer et bouleverser l'équilibre et la stabilité mondiale» Sputnik Afrique L’once d’or a battu son record historique à 2500 dollars sur fond d’achats massifs par les banques centrales et les investisseurs privés. Quelles craintes économiques poussent à miser sur cette valeur refuge? Mohamed Achir, économiste et enseignant-chercheur à l'Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, livre les causes de cette ruée vers l’or.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Mohamed Achir, économiste et enseignant-chercheur à l'Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou en Algérie, revient sur le record historique qu’a atteint l’once d’or et ce que cela signifie pour l’économie mondiale.Pour expliquer la dynamique de l’once d’or, l’enseignant-chercheur donne notamment des raisons politiques. Pour les Etats, en achetant de l’or, il s’agit de "se prémunir surtout des sanctions, mais aussi pour éventuellement garder la valeur de leur monnaie et se prémunir contre l'inflation".À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify

