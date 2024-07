https://fr.sputniknews.africa/20240714/cote-divoire-la-construction-de-la-plus-grande-mine-dor-autorisee-par-le-gouvernement-1067507307.html

Côte d’Ivoire: la construction de la plus grande mine d’or autorisée par le gouvernement

Selon le Conseil des ministres, le projet Koné sera non seulement la plus grande mine d’or du pays, mais aussi le troisième plus important projet aurifère... 14.07.2024, Sputnik Afrique

C'est le canadien Montage Gold qui s'occupera du projet appelé à booster la croissance de la production d’or observée dans le pays depuis plus d’une décennie.L'exploitation du gisement, découvert à 350 km de Yamoussoukro, devrait démarrer en 2027.Ce qui est attendu du projet:

