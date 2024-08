https://fr.sputniknews.africa/20240811/la-russie-promet-une-reponse-ferme-aux-attaques-de-kiev-contre-son-territoire-1067812519.html

La Russie promet une "réponse ferme" aux attaques de Kiev contre son territoire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/17/1045121275_0:0:3209:1805_1920x0_80_0_0_45b95203c3ca027f417ff1c27ec1797c.jpg

Les tirs de roquettes et de drones sur des immeubles de Koursk et de Chebekino "sont clairement de nature terroriste", a déclaré ce dimanche 11 août la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.Moscou comprend que ces attaques sont appelées à justifier le versement de fonds occidentaux à Kiev, poursuit la diplomate.Les forces ukrainiennes ont tiré des missiles tactiques Totchka-U sur Koursk dans la nuit du 10 au 11 août. La plupart ont été neutralisés par la défense aérienne, mais l’un d’eux a heurté un immeuble résidentiel blessant 13 civils, dont deux sont dans un état grave. D'autres attaques de drones ukrainiens ont aussi fait des blessés parmi les civils, notamment dans les régions de Belgorod et de Voronej. La défense antiaérienne a abattu 21 drones ukrainiens dans quatre régions russes.

