Les Jeux olympiques de Paris avaient promis d'être "les moins chers de l'histoire", mais qu'en est-il vraiment? Quelle vitrine la France a-t-elle présentée...

Les JO sont «un outil de communication et de promotion et de géopolitique réservé aux Occidentaux» Sputnik Afrique Les Jeux olympiques de Paris avaient promis d’être «les moins chers de l’histoire», mais qu’en est-il vraiment? Quelle vitrine la France a-t-elle présentée avec cet événement? L’idéologie prend-elle le pas sur le sport? François Meylan, ancien officier de renseignement militaire, chef d’entreprise et conseiller financier suisse, analyse l’organisation de ces JO et ses nouveaux enjeux.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, François Meylan, ancien officier de renseignement militaire, chef d’entreprise, conseiller financier et essayiste suisse, revient sur l’organisation des Jeux olympiques de Paris et le monopole occidental sur cet événement à vocation mondiale.Pour l’essayiste suisse, les JO "c'est l'apanage et c'est un outil de communication et de promotion et de géopolitique qui est réservé aux Occidentaux". L’exclusion de la Russie et de la Biélorussie des Jeux montrent "qu'on utilise maintenant le sport comme outil politique ou géopolitique. En fait, c'est une arme, c'est devenu une arme."Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify

