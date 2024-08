https://fr.sputniknews.africa/20240806/une-responsable-du-soudan-du-sud-se-fait-derober-un-sac-a-main-durant-les-jo-de-paris-1067754823.html

Une responsable du Soudan du Sud se fait dérober un sac à main durant les JO de Paris

La secrétaire d’État adjointe aux Sports du Soudan du Sud s'est fait voler un sac contenant 35.000 dollars et des bijoux dans un hôtel parisien, selon Valeurs... 06.08.2024, Sputnik Afrique

Un sac contenant 35.000 dollars et des bijoux et appartenant à la secrétaire d'État adjointe aux Sports du Soudan du Sud a été dérobé dans un hôtel de Villejuif, au sud de Paris, relate le journal Valeurs actuelles, citant une source policière.La victime avait laissé quelques instants son sac sans surveillance sur une table, alors qu'elle se rendait au comptoir.Le sac a été retrouvé plus tard grâce à la géolocalisation de son téléphone, mais l'argent et les bijoux avaient disparu. Le ou les auteurs sont toujours en fuite.Plusieurs autres personnalités ont été détroussées lors de ces Jeux olympiques. L'ancienne star brésilienne du ballon rond Zico s'est ainsi fait voler une mallette au contenu total estimé à 500.000 euros.Javier Mascherano, entraîneur de l'équipe de foot argentine, a aussi déclaré qu'un vol avait eu lieu lors d'une séance d'entraînement.

