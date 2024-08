https://fr.sputniknews.africa/20240809/la-rupture-niger-ukraine-temoigne-que-lafrique-comprend-la-nature-de-kiev-1067794100.html

La rupture Niger-Ukraine témoigne que l'Afrique "comprend la nature de Kiev"

C'est ce qu'a déclaré à Sputnik Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe.

Le Niger a été le deuxième pays d'Afrique à accomplir un tel pas, cela veut dire que les États du continent comprennent de mieux en mieux "la nature terroriste du régime de Kiev", a déclaré à Sputnik Maria Zakharova.Niamey a emboîté le pas à Bamako en lien avec le soutien par l'Ukraine de groupes terroristes ayant attaqué "lâchement et barbarement" des militaires du Mali dans le nord du pays fin juillet, a ajouté la diplomate.Le gouvernement nigérien a condamné "fermement cet acte d'agression caractérisée" et "de violation fragrante de la charte des Nations unies et du droit international en général", a-t-elle rappelé.Les autorités du Niger envisagent "la saisine du Conseil de sécurité des Nations unies en vue de statuer sur l’agression ukrainienne", a ajouté Mme Zakharova.

