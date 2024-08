Les cinq premiers pays africains en termes d'attractivité des investissements comprennent également Maurice, qui occupe la deuxième place. Ensuite vont l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Maroc. La notation est basée sur 20 indicateurs dont:Les experts ont étudié les opportunités d'investissement de 31 pays africains sur 54.

Ce pays africain est le plus affractif en termes d'investissements en 2024

Ce pays africain est le plus affractif en termes d'investissements en 2024

Ce pays africain est le plus affractif en termes d'investissements en 2024

Les Seychelles sont en tête du classement des pays africains en termes d'attractivité des investissements en 2024. Telle est la conclusion du rapport "Où investir en Afrique", compilé et publié par la deuxième plus grande banque sud-africaine, la First National Bank.