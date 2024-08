https://fr.sputniknews.africa/20240808/moscou-accuse-loccident-de-vouloir-faire-chauffer-la-situation-aux-frontieres-russes-1067774839.html

Moscou accuse l'Occident de vouloir faire chauffer la situation aux frontières russes

Moscou accuse l'Occident de vouloir faire chauffer la situation aux frontières russes

Sputnik Afrique

Les Occidentaux tentent de fragmenter le Caucase du Sud, de détruire ses liens historiques avec Moscou, a déclaré à Sputnik la porte-parole de la diplomatie... 08.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-08T13:14+0200

2024-08-08T13:14+0200

2024-08-08T13:14+0200

occident

maria zakharova

russie

états-unis

arménie

international

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104061/10/1040611005_0:0:3180:1790_1920x0_80_0_0_69221e5d2511a595a9abdbf49a95e382.jpg

En effet, Washington essaie de créer des conditions pour une rupture entre Erevan et Moscou, a de fait reconnu plus tôt James O'Brien, secrétaire d'État adjoint aux Affaires européennes et eurasiennes des États-Unis.Selon lui, une grande partie des Arméniens souhaite prendre leurs distances avec la Russie, et les États-Unis favorisent cela.En commentant ses propos, Maria Zakharova n'a pas été étonnée par ces "aveux sincères" car M. O'Brien "n'a rien dit de nouveau".Cependant, la diplomate se dit convaincue que les liens entre la Russie et "le peuple frère arménien" ne seront pas rompus.Ces derniers temps, l'Arménie réduit sa participation aux organisations fondées dans l'espace postsoviétique.

occident

russie

états-unis

arménie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

occident, maria zakharova, russie, états-unis, arménie, international