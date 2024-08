"C'était en fait au début de l'opération spéciale militaire que l'Ukraine a perdu la guerre et elle l'a perdue exactement au moment où elle a refusé de signer les accords de paix avec les Russes. À partir de ce moment-là, ils se sont mis sur une logique de 'on se bat jusqu'au dernier Ukrainien et peu importe ce qui va arriver'. Et au final, ils sont toujours dans cette logique-là. Et au final, l'Ukraine a perdu la moitié de sa population en tout, vous avez des mobilisés qui sont mobilisés de force, qui ne veulent pas aller se battre et vous avez des centaines de milliers de morts", déclare le militaire au micro de Zone de Contact.