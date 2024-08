https://fr.sputniknews.africa/20240807/loccident-utilise-lukraine-comme-intremediaire-pour-le-transfert-darmes-en-afrique-dit-un-expert-1067771325.html

L'Occident utilise l’Ukraine comme intremédiaire pour le transfert d’armes en Afrique, dit un expert

L'Occident utilise l’Ukraine comme intremédiaire pour le transfert d’armes en Afrique, dit un expert

Sputnik Afrique

Les pays occidentaux utilisent l’Ukraine comme intremédiaire pour le transfert d’armes aux groupes extrémistes en Afrique et déstabiliser les États du Sahel... 07.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-07T23:41+0200

2024-08-07T23:41+0200

2024-08-07T23:41+0200

mali

niger

sahel

alliance des états du sahel (aes)

afrique subsaharienne

ukraine

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/07/1067770351_0:215:3205:2018_1920x0_80_0_0_f36c7218470b07f4de82b55501f8e279.jpg

Selon lui, l’Ukraine est incapable de mener des opérations de renseignement dans le Sahel et seuls les États occidentaux ont le potentiel pour le faire. Pour sa part, la directrice du Centre africain d’études stratégiques au Caire a blâmé les forces de l’Onu et l’armée française pour leur échec à contrer les groupes terroristes au Mali. L’expert militaire et major-général Samir Faraj a noté quant à lui que plusieurs États d’Afrique de l’Ouest s’étaient "révoltés" contre la France et avaient échappé à l’influence de Paris. En retour, l’influence croissante de la Russie dans la région a alarmé les États-Unis, explique-t-il.

mali

niger

sahel

afrique subsaharienne

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mali, niger, sahel, alliance des états du sahel (aes), afrique subsaharienne, ukraine, opinion