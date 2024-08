https://fr.sputniknews.africa/20240804/arret-du-transit-de-petrole-russe-par-lukraine-washington-se-frotte-les-mains-selon-zakharova--1067732686.html

Arrêt du transit de pétrole russe par l'Ukraine: Washington se frotte les mains, selon Zakharova

Washington soutient Bruxelles qui fait pression pour que le pétrole russe ne transite plus à travers l'Ukraine vers l'Europe, a expliqué à Sputnik Maria...

L’État profond américain a besoin de la dépendance de l’UE à l’égard des ressources énergétiques US, a déclaré à Sputnik la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Plus tôt, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, avait déclaré que l'arrêt par Kiev du transit du pétrole de la Russie vers la Hongrie et la Slovaquie était "un processus coordonné depuis Bruxelles".

