Le Burkina invite Kiev à "se ressaisir" après la diffusion d'une vidéo de propagande terroriste

Le Burkina invite Kiev à "se ressaisir" après la diffusion d'une vidéo de propagande terroriste

La diplomatie burkinabè a condamné à son tour la publication d'une vidéo soutenant les groupes terroristes par l'ambassade d'Ukraine à Dakar et a appelé "à se... 03.08.2024, Sputnik Afrique

Le Burkina Faso invite l'Ukraine à ne pas se tromper de combat et condamne la publication d'une vidéo de l'armée ukrainienne qui soutient les auteurs de l'attaque terroriste dans le nord du Mali, a déclaré ce samedi 3 août le ministère burkinabè des Affaires étrangères.Le Burkina Faso "condamne fermement cet acte d’apologie du terrorisme et s’étonne qu’il soit relayé par l’ambassade d’Ukraine à Dakar".Plus tôt dans la journée, le Sénégal avait convoqué l'ambassadeur ukrainien à Dakar pour lui rappeler les "obligations de discrétion, de retenue et de non-ingérence qui doivent accompagner la gravité et la solennité de sa mission".Une vidéo de propagande de l'armée ukrainienne, accompagnée de commentaires soutenant l'attaque terroriste au Mali, avait été publiée sur la page Facebook* de l'ambassade d'Ukraine.* Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

