Le Sénégal convoque l'ambassadeur ukrainien après la diffusion de propagande terroriste sur son sol

Une vidéo de propagande de l'armée ukrainienne, accompagnée de commentaires soutenant l'attaque terroriste au Mali, a été publiée sur la page Facebook* de... 03.08.2024, Sputnik Afrique

Cette prise de position va à l'encontre de la neutralité que le Sénégal prône dans le conflit russo-ukrainien. Selon le document, le ministère a rappelé à l’ambassadeur de l’Ukraine à Dakar les "obligations de discrétion, de retenue et de non-ingérence qui doivent accompagner la gravité et la solennité de sa mission". * Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

sénégal, ukraine, mali, terrorisme