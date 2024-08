https://fr.sputniknews.africa/20240803/deux-chefs-du-renseignement-israelien-seraient-arrives-au-caire-pour-discuter-de-gaza-1067726053.html

Deux chefs du renseignement israélien au Caire pour discuter de Gaza

Deux chefs du renseignement israélien au Caire pour discuter de Gaza

Sputnik Afrique

Des responsables de haut rang des services de renseignement israéliens se sont rendus en Égypte pour discuter de la situation à Gaza et aux frontières... 03.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-03T18:02+0200

2024-08-03T18:02+0200

2024-08-03T19:38+0200

international

israël

conflit israélo-palestinien

égypte

mossad

bande de gaza

dmitri gendelman

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/11/1059302558_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_f315e4739d1219163f6b1c77693a3b88.jpg

Une délégation comprenant David Barnea, directeur du Mossad, et Ronen Bar, directeur du Shin Bet (renseignement intérieur israélien), a effectué une visite au Caire, a indiqué Dmitri Gendelman, conseiller auprès du bureau du Premier ministre Netanyahu, cité par les médias russes.Selon M.Gendelman, la délégation est déjà rentrée en Israël. Les discussions ont porté sur la libération d'otages à Gaza.La radio Kan annonce pour sa part que les responsables ont aussi évoqué la situation à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte.L'agence de presse EFE avait pourtant annoncé le 2 août que les contacts des médiateurs égyptiens et qataris avec Israël pour négocier une trêve dans la bande de Gaza étaient "complètement interrompus" après l'assassinat du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh.

israël

égypte

bande de gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, israël, conflit israélo-palestinien, égypte, mossad, bande de gaza, dmitri gendelman