Meurtre d’Ismaïl Haniyeh: voici ce que disent les experts interrogés par Sputnik

Meurtre d’Ismaïl Haniyeh: voici ce que disent les experts interrogés par Sputnik

Sputnik Afrique

Le mouvement palestinien a fait état, mercredi, de l'assassinat du chef du bureau politique du Hamas. Ismaïl Haniyeh a été tué dans une frappe en marge de sa

Aref Dehkandar, expert iranienCette mesure a été prise pour miner le potentiel de dissuasion de l’Iran. Israël veut montrer qu’il peut éliminer n’importe qui et partout. Le message clair de l’ayatollah Khamenei sur la rétribution montre la détermination de l’Iran à rétablir l’équilibre et le contrôle, et il répondra certainement à cette action. L’absence de réponse rapide ne fera que rendre la partie israélienne plus courageuse. Elena Souponina, orientaliste russeLes factions palestiniennes vont répondre, les parties entament une nouvelle vague de violence. Beaucoup dépend de la réaction de Téhéran, mais l’escalade est inévitable. Salah al-Abbar, expert libyenChaque mouvement de l'"axe de la résistance" à Israël recevra l’ordre de lancer une escalade sérieuse, et cela se produira dans les deux jours, leur réponse sera rapide. Mustafa Bögürcü, expert turcIl semble que le prochain objectif d’Israël soit de changer le chef de l’Organisation de libération de la Palestine, Mahmoud Abbas, après quoi ils tenteront de redéfinir le statut de la Cisjordanie et la bande de Gaza. Ali Izzedin, analyste libanaisUne série d’échanges de coups entre Israël et la résistance sera effectuée, avec l’expansion des zones de destruction, mais cela ne conduira pas à une guerre à grande échelle. Anant Mishra, universitaire britannique ▪Cet assassinat redonnera de l’élan au Hamas et peut-être augmentera sa volonté de frapper Israël.

