Sahara occidental: Alger décide le "retrait immédiat" de son ambassadeur à Paris

Sahara occidental: Alger décide le "retrait immédiat" de son ambassadeur à Paris

Le gouvernement algérien a annoncé mardi le "retrait avec effet immédiat" de son ambassadeur en France, après l'annonce d'un renforcement du soutien français...

"La représentation diplomatique algérienne en France est désormais du ressort d'un chargé d'affaires", a indiqué le ministère des Affaires étrangères. Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron a annoncé appuyer le plan marocain pour le Sahara occidental, désormais considéré comme "la seule base" permettant de résoudre le conflit avec les indépendantistes du Polisario.La diplomatie algérienne a en réaction fustigé un "pas qu'aucun autre gouvernement français n'avait franchi avant lui".L'Algérie "tirera toutes les conséquences qui découlent de cette décision française", indique le ministère. Alger dénonce également "des puissances coloniales, anciennes et nouvelles, [qui] savent se reconnaître, se comprendre et se tendre des mains secourables".

